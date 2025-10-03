Коромыслов о 2:3 от «Динамо»: «Рады, что спаслись, но нам нужны были 2 очка. По психологии это не ударит, все взрослые мужчины. Разберем ошибки и будем двигаться дальше»

— Какая атмосфера после такого матча?
— Рады, что спаслись, но нам нужны были два очка.
— Вспоминали прошлогодний плей-офф?
— Никто об этом не думал, лидеры у команд поменялись.
— Были готовы к штучкам Максима Комтуа?
— Он выполняет свою работу, у меня нет личного настроя на него.
— Может ли такое поражение психологически ударить по команде?
— Все взрослые мужчины, думаю, по психологии не ударит. Разберем ошибки и будем двигаться дальше.
— Что скажете о буллите Семена Дер-Аргучинцева?
— Хорошая попытка, хорошо убрал, если бы забил, все бы восхищались. Ничего плохого в этом не вижу, — сказал защитник «Трактора» Арсений Коромыслов.
Чудо-камбэк «Трактора» — с 0:2 за минуту до конца! В меньшинстве и с пустыми воротами.
