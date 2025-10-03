Ричмонд
Коромыслов о 2:3 от «Динамо»: «Рады, что спаслись, но нам нужны были 2 очка. По психологии это не ударит, все взрослые мужчины. Разберем ошибки и будем двигаться дальше»

Челябинская команда ушла с 0:2, сравняв счет за 27 секунд до конца 3-го периода, но уступила по буллитам.

Источник: Спортс"

— Какая атмосфера после такого матча?

— Рады, что спаслись, но нам нужны были два очка.

— Вспоминали прошлогодний плей-офф?

— Никто об этом не думал, лидеры у команд поменялись.

— Были готовы к штучкам Максима Комтуа?

— Он выполняет свою работу, у меня нет личного настроя на него.

— Может ли такое поражение психологически ударить по команде?

— Все взрослые мужчины, думаю, по психологии не ударит. Разберем ошибки и будем двигаться дальше.

— Что скажете о буллите Семена Дер-Аргучинцева?

— Хорошая попытка, хорошо убрал, если бы забил, все бы восхищались. Ничего плохого в этом не вижу, — сказал защитник «Трактора» Арсений Коромыслов.

Чудо-камбэк «Трактора» — с 0:2 за минуту до конца! В меньшинстве и с пустыми воротами.

Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.