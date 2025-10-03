Ричмонд
Подъяпольский о 3:2 с «Трактором»: «Соскучился по игре, по болельщикам. Мне надо было хорошо войти и помочь “Динамо” выиграть»

Подъяпольский защищал ворота «Динамо» в игре с «Трактором». Вратарь сыграл впервые в сезоне.

Источник: Спортс"

— Насколько соскучились по играм?

— Конечно, я очень соскучился по игре, по болельщикам. Сегодня была атмосфера плей-офф. Мне было приятно выходить и играть.

— Насколько принципиальна была с «Трактором»?

— Не сказал бы, что важно было вернуться в матче с «Трактором». Мне надо было хорошо войти и помочь команде выиграть.

— Было ли волнение перед матчем?

— Нет, никакого волнения не было. Я готовился к обычной игре.

— Сэйв после броска Коршкова выглядел очень круто.

— Для меня важно было помочь команде. Они мне, а я им помогаю. Мы одна команда. Я думаю, что это немного взбодрило коллектив.

— Решили не ловить бросок Жаркова, потому что знали об офсайде?

— Это я сейчас могу так сказать (улыбается). Летела несуразная бабочка. Надеюсь, что это был первый и последний раз, — сказал вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский.

Чудо-камбэк «Трактора» — с 0:2 за минуту до конца! В меньшинстве и с пустыми воротами.

Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.