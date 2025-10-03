«Тампа» и «Флорида» набрали 186 минут штрафа в предсезонном матче. Было 4 драки и много стычек

У «Пантерс» лидерами по штрафу стали форвард Энтони-Джон Грир (29 минут, в том числе за драку), защитник Аарон Экблад (21, в том числе за драку), форварды Джона Гаджович (19, в том числе за драку), Сэм Беннетт (12) и Люк Канин (9, в том числе за драку).