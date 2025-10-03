Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.21
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.35
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Лада
4
П1
X
П2

«Тампа» и «Флорида» набрали 186 минут штрафа в предсезонном матче. Было 4 драки и много стычек

«Лайтнинг» обыграли «Пантерс» (5:2) в домашнем выставочном матче.

Игроки «Тампы» в общей сложности получили 82 минуты штрафа, игроки «Флориды» — 104.

В игре было зафиксировано 4 драки, также произошло множество стычек.

У «Пантерс» лидерами по штрафу стали форвард Энтони-Джон Грир (29 минут, в том числе за драку), защитник Аарон Экблад (21, в том числе за драку), форварды Джона Гаджович (19, в том числе за драку), Сэм Беннетт (12) и Люк Канин (9, в том числе за драку).

У «Лайтнинг» больше всего штрафных минут набрали форварды Джек Финли (16), Энтони Сирелли (14) и Янни Гурде (11, в том числе за драку), а также защитник Эмиль Лиллеберг (10). В драках также приняли участие защитники Даррен Рэддиш и Деклан Карлайл, форвард Митчелл Чаффи.