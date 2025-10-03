Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Наш штаб стремится к более агрессивному и атакующему хоккею. Риска в смене стиля нет, копия всегда хуже оригинала»

— Нет, Боб Хартли — это максималист, такая же и его тренерская команда.
Но мы не измеряем свою игру в чемпионатах, идем от матча к матчу. Это длинная дистанция, на которой неизбежны не только подъемы.
— Специалисты отмечают, что резко поменялся стиль игры ярославской команды. Это так?
— Наш штаб стремится к тому, чтобы команда играла в более агрессивный и атакующий хоккей. Считаем, что потенциал ярославского хоккея, школы «Локомотива» позволяет играть именно так.
— Нет ли здесь риска — отказываться от чемпионского стиля с акцентом на оборону?
— Риска нет, ведь копия всегда хуже оригинала. «Локомотив» Игоря Никитина играл в один хоккей, у «Локомотива» Боба Хартли другие предпочтения. Нормальный процесс, все течет, все меняется, — сказал тренер ярославского клуба.