16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.21
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.35
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.40
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Лада
4
П1
X
П2

Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Наш штаб стремится к более агрессивному и атакующему хоккею. Риска в смене стиля нет, копия всегда хуже оригинала»

— «Локомотив» закрепился на первом месте в чемпионате. Для нового тренерского штаба это сюрприз?

— Нет, Боб Хартли — это максималист, такая же и его тренерская команда.

Но мы не измеряем свою игру в чемпионатах, идем от матча к матчу. Это длинная дистанция, на которой неизбежны не только подъемы.

— Специалисты отмечают, что резко поменялся стиль игры ярославской команды. Это так?

— Наш штаб стремится к тому, чтобы команда играла в более агрессивный и атакующий хоккей. Считаем, что потенциал ярославского хоккея, школы «Локомотива» позволяет играть именно так.

— Нет ли здесь риска — отказываться от чемпионского стиля с акцентом на оборону?

— Риска нет, ведь копия всегда хуже оригинала. «Локомотив» Игоря Никитина играл в один хоккей, у «Локомотива» Боба Хартли другие предпочтения. Нормальный процесс, все течет, все меняется, — сказал тренер ярославского клуба.