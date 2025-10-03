Ричмонд
Карбери после 1:3 с «Бостоном» на предсезонке: «Овечкин и Фегервары были хороши, они выполнили свою задачу. Показалось, что сегодня мы делали лишние передачи»

«Кэпиталс» уступили «Брюинс» (1:3) в выставочном матче.

О возвращении в строй Александра Овечкина и Мартина Фегервары, восстановившихся после травм.

«Я считаю, что они были хороши и выполнили свою задачу. На текущем этапе их задачей было войти в игру и почувствовать ее. Ови справился с этим, Марти тоже».

О действиях «Вашингтона» в атаке.

«Мне показалось, что иногда мы делали лишние передачи. Мы немного увлеклись этим. Вы заметили? Мы упустили несколько хороших возможностей для броска».

Об объединении Овечкина, Мирошниченко и Ильи Протаса в одно звено.

«У Овечкина и Мирошниченко есть определенная сыгранность, в центр мы добавили Про. Мы хотели посмотреть, как они будут выглядеть вместе. Я чувствовал, что в таком составе тройка может что-то показать», — сказал главный тренер «Вашингтона».

Овечкин в 1-м матче предсезонки: 1 бросок, 3 хита, «минус 2» за 21:07 (7:54 — в большинстве) с «Бостоном».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
