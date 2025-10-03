Ричмонд
Бабаев о Костине: «В НХЛ к нему очень хорошее отношение, я разговариваю с клубами. Ждем справедливого, честного контракта. В “Авангарде” Клим играть не будет»

— Может ли другой ваш клиент, Клим Костин, по примеру Евгения Кузнецова заключить контракт с клубом КХЛ?

— «Авангард», как я понимаю, права на него никому не отдаст, а в Омске он играть не будет. Поэтому если бы была какая-то возможность, то, наверное, Клим рассмотрел бы вариант с КХЛ. «Авангард» хотел его вернуть, но не получилось, а теперь там не захотят права кому-то отдать. Я разговариваю с НХЛ и мы ждали всех этих пертурбаций, которые сейчас начались с драфтами отказов и с последними подписаниями.

Есть ряд команд, которых мы ждем. К нему в НХЛ отношение реально очень хорошее, что меня порадовало, — к его перспективам, к нему как к человеку.

Особенно выделяют, как он провел сезон в «Эдмонтоне» и набрал много очков. Я разговаривал с генеральным менеджером, который на тот момент был в клубе, и он говорит, что Климу надо было остаться на один год, пожертвовав финансами. Хотя разница с предложением от другого клуба была большой — 800 тысяч долларов. Но если бы он остался, то сейчас это был бы игрок другого класса.

В КХЛ таких игроков после Евгения Артюхина практически нет, и в НХЛ их не так много. Просто надо понимать, что Костин хочет играть в хоккей, а не только драться, хотя готов, когда нужно.

Он может и созидать, и забивать, и это он доказал даже в НХЛ. Поэтому просто ждем справедливого, честного контракта. Надеюсь, что это будет в ближайшее время, — сказал агент хоккеиста.