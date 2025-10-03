Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Гатиятулин после 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» находит свою игру, будем прогрессировать. Перед матчем напоминали ребятам про долг перед болельщиками, они услышали"

Казанский клуб выиграл домашний матч со счетом 5:1.

Источник: Sports

— Перед матчем напоминали ребятам, что есть долг перед болельщиками. Они услышали, все 60 минут играли активно, агрессивно, с полной самоотдачей.

— Вы доминировали весь матч. Что случилось?

— Победы на выезде непростые, но очень важные. Рабочий процесс идет, ищем сочетания через игры. С руководством обсуждали, что в сентябре могут возникнуть трудности. Ребята все понимают, играют друг за друга. Мы потихоньку находим свою игру, дальше будем прогрессировать.

— Бердин пропустил почти с первого броска. Можно это объяснить?

— Есть такие моменты. Это был не прямой бросок, а подставление, и вратарю сложно реагировать. В тренировках это прокатывали.

— На раскатке был Сергей Абрамов.

— Посчитали, что его опыт нам поможет.

— Когда Билялов вернется?

— Получил повреждение в матче в Екатеринбурге. Он восстанавливается, форсировать не будем. Возможно, в ближайшее время начнет тренироваться в общей группе, — сказал главный тренер «Ак Барса».