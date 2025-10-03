Гатиятулин после 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» находит свою игру, будем прогрессировать. Перед матчем напоминали ребятам про долг перед болельщиками, они услышали"

— Перед матчем напоминали ребятам, что есть долг перед болельщиками. Они услышали, все 60 минут играли активно, агрессивно, с полной самоотдачей.
— Вы доминировали весь матч. Что случилось?
— Победы на выезде непростые, но очень важные. Рабочий процесс идет, ищем сочетания через игры. С руководством обсуждали, что в сентябре могут возникнуть трудности. Ребята все понимают, играют друг за друга. Мы потихоньку находим свою игру, дальше будем прогрессировать.
— Бердин пропустил почти с первого броска. Можно это объяснить?
— Есть такие моменты. Это был не прямой бросок, а подставление, и вратарю сложно реагировать. В тренировках это прокатывали.
— На раскатке был Сергей Абрамов.
— Посчитали, что его опыт нам поможет.
— Когда Билялов вернется?
— Получил повреждение в матче в Екатеринбурге. Он восстанавливается, форсировать не будем. Возможно, в ближайшее время начнет тренироваться в общей группе, — сказал главный тренер «Ак Барса».