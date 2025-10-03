Корова Ванга предсказала победу «Оренбурга» над «Ростовом», выбрав арбуз вместо лука. Владелец фермы дарил Овечкину телку с биркой № 8895 после рекордного гола в НХЛ

«В одном ведре находился порезанный арбуз, как символ нашего Оренбуржья, во втором был репчатый лук, так как Ростовская область считается луковым краем. Ванга предсказала победу клубу “Оренбург”, выбрав соответствующее ведро», — сказал хозяин фермы Руслан Сагитов, даривший Александру Овечкину телку с биркой № 8895 после рекордного гола хоккеиста в НХЛ.
«Оренбург» примет «Ростов» 5 октября. Начало матча — в 12:00 по московскому времени.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше