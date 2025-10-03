Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Разин о Кузнецове: «Екатерина II запомнилась как распутница. Или Евгений останется в памяти как чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, или — как алкоголик. У него есть шанс доказать, что он великий хоккеист&r

— Как вы решились взять Кузнецова?

Источник: Спортс"

— Была такая императрица Екатерина Великая. Ее все запомнили чем? Называйте вещи своими именами. Она ввела такое понятие как фаворитизм. Она запомнилась как распутница.

Но на самом деле она присоединила к Российский империи Крым, Новороссию, часть Кавказа. Поэтому я сравнил бы Евгения с этим. Или он останется в памяти как чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли или, если называть вещи своими именами, как алкоголик.

Хотя я не называю его алкоголиком, но это общественное мнение, от которого очень сложно избавиться. Сейчас ему предоставился шанс доказать, что он действительно великий хоккеист«, — сказал главный тренер “Металлурга” после победы над ЦСКА (3:1).