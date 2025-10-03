Разин о Кузнецове: «Екатерина II запомнилась как распутница. Или Евгений останется в памяти как чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, или — как алкоголик. У него есть шанс доказать, что он великий хоккеист&r

— Была такая императрица Екатерина Великая. Ее все запомнили чем? Называйте вещи своими именами. Она ввела такое понятие как фаворитизм. Она запомнилась как распутница.
Но на самом деле она присоединила к Российский империи Крым, Новороссию, часть Кавказа. Поэтому я сравнил бы Евгения с этим. Или он останется в памяти как чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли или, если называть вещи своими именами, как алкоголик.
Хотя я не называю его алкоголиком, но это общественное мнение, от которого очень сложно избавиться. Сейчас ему предоставился шанс доказать, что он действительно великий хоккеист«, — сказал главный тренер “Металлурга” после победы над ЦСКА (3:1).