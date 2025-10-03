ИИХФ сменила логотип — игрок на эмблеме выполнен в гендерно-нейтральном стиле, в название встроена шайба в движении, символизирующая энергетику хоккея

«Задачей было создать современный визуальный образ, который подчеркнет глобальные амбиции федерации и позволит выстроить более тесную связь с болельщиками по всему миру. Обновленный бренд включает в себя новый логотип и шрифт, графический язык, цветовую палитру и уникальный фирменный шрифт, основанный на концепции Home Ice (“Домашний лед”).