Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

ИИХФ сменила логотип — игрок на эмблеме выполнен в гендерно-нейтральном стиле, в название встроена шайба в движении, символизирующая энергетику хоккея

Международная федерация хоккея представила новую эмблему, разработанную агентством TwelfthMan.

Источник: Спортс"

«Задачей было создать современный визуальный образ, который подчеркнет глобальные амбиции федерации и позволит выстроить более тесную связь с болельщиками по всему миру. Обновленный бренд включает в себя новый логотип и шрифт, графический язык, цветовую палитру и уникальный фирменный шрифт, основанный на концепции Home Ice (“Домашний лед”).

При создании логотипа TwelfthMan сотрудничали с известным художником-иконографом Крисом Митчеллом. Силуэт хоккеиста и фирменная форма площадки были сохранены для преемственности бренда, но теперь игрок выполнен в гендерно-нейтральном стиле, получил больше выразительности и заметное место в композиции.

В новом написании названия федерации добавлена динамика: в шрифтовую конструкцию встроена шайба в движении, символизирующая энергетику хоккея. Кроме того, разработан уникальный шрифт, отражающий динамику игры и адаптирующийся под разные форматы коммуникации — от официальных документов до контента для болельщиков", — говорится на сайте ИИХФ.

Изображение: iihf.com.

ИИХФ представила Кубок европейских наций для 17 команд. Первый розыгрыш — в ноябре, декабре и феврале, не сыграют Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария.