«Каролина» подписала контракт с Дживани Смитом на год, зарплата — 775 тысяч в НХЛ и 140 в АХЛ

Генеральный менеджер «Харрикейнс» Эрик Тулски объявил о подписании контракта с 27-летним канадским нападающим. Двустороннее соглашение рассчитано на год.

Источник: Спортс"

В НХЛ зарплата Смита составит 775 тысяч долларов, в АХЛ — 140 тысяч, при этом гарантированно он получит не менее 250 тысяч долларов.

Нападающий был на пробном контракте. Он провел 4 предсезонных матча за «Каролину», разделив второе место в команде по количеству заброшенных шайб (2) и третье — по очкам (3), а также стал лидером по штрафным минутам (28).

В сезоне-2024/25 Смит сыграл 13 матчей за «Сан-Хосе» и «Колорадо», а также 16 игр за «Колорадо Иглс» и «Лихай Вэлли».

Смит был выбран «Детройтом» во втором раунде драфта НХЛ 2016 года. Всего на его счету 168 матчей в лиге за «Детройт», «Флориду», «Сан-Хосе» и «Колорадо», в которых он набрал 22 (9+13) балла.