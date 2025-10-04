Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Кузнецов о матче против «Трактора»: «Один из самых волнительных дней. Как болельщики отнесутся — не знаю. Раздувать большую театральную оперу не хотелось бы»

Кузнецов является воспитанником школы челябинского клуба. Ранее он перешел в «Металлург».

Источник: Спортс"

— Вы в календаре уже обвели красным 18 ноября — тот день, когда «Металлург» сыграет в Челябинске?

— Нет-нет, стараюсь не думать об этом! Это будет один из самых волнительных дней в моей жизни. В том году у меня со СКА не получилось сыграть в Челябинске против «Трактора». И я не знаю, как болельщики отнесутся к этой ситуации.

Я знаю, что думают мои друзья и люди, которые понимают все происходящее, как все складывалось. У них ко мне нет вопросов. А простой челябинский житель, наверное, особо и не понимает, как так получилось.

Вот не хотелось бы из этого раздувать большую театральную оперу. Да, будет волнительный матч. Но посмотрим, до этого дня надо еще дожить, — сказал нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов.