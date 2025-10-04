Ричмонд
Крикунов о попадании шайбы в голову в игре с «Адмиралом»: «Нормально все, за 40 лет второй раз так. “Сочи” проснулся только в 3-м периоде, когда уже горел»

«Сочи» проиграл владивостокскому клуб (4:5) в домашнем матче.

Источник: Спортс

Главному тренеру «южан» Владимиру Крикунову шайба попала в голову в одном из эпизодов 1-го периода. Тренер остался на скамейке «Сочи», приложив пакет со льдом к голове.

— Как самочувствие после попадания шайбой в голову?

— Нормально все. За сорок лет второй раз попадает так. Что касается игры, то все разобрали, готовились. Но была какая-то успокоенность у игроков, что они выиграют, разберутся. Все делали невпопад. Толком не боролись, в атаке играли как-то невразумительно.

И только в третьем периоде проснулись, когда уже горели. Конечно, были моменты во втором и третьем периодах, надо было забивать. Но когда ты не сконцентрирован, шайбы не идут в ворота. Чистое поражение наше, потому что работу свою не выполняли так, как надо.

— Эта расслабленность может быть связана с прошлой игрой, которую очень уверенно выиграли у «Лады» (4:0)?

— Хороший вопрос. Только где найти ответ? Я видел перед игрой, что команда у нас сегодня не готова. Попробовали встряхнуть ее перед началом матча, но, видимо, мало. Надо было сильнее.

— Насколько большой неожиданностью стал активный прессинг со стороны «Адмирала»?

— Они не были свежее, сыграли просто грамотнее, чисто на контратаках. А мы бежали туда давить, душить, и вообще не думали об обороне. Все хотели забивать. Они нас не давили, а просто убегали в контратаку, использовали свои моменты, — сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.