Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.35
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Тамбиев о 5:4 с «Сочи»: «Адмиралу» важно было победить после череды поражений. Концовку смазали удалениями"

«Адмирал» прервал серию из 4 поражений.

— Довольны результатом. Была череда поражений, важно было победить. Концовку игры смазали удалениями, нервозность была, но молодцы, что дотерпели. Работы еще много впереди.

— Каждый сезон у вас существенно меняется состав команды. Корректируете игровую модель исходя из наличия хоккеистов?

— Отталкиваемся от того, что у меня в руках. Но делаем акцент на атакующий стиль, хотим, чтобы было больше креатива в атаке. В этом сезоне большое внимание уделяем обороне, игре в меньшинстве, но пока не так хорошо это работает. В атаке хорошо играем, пока ребята свежие и адаптируются к этому часовому поясу, — сказал тренер «Адмирала».