Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.35
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
5
П1
X
П2

«Нью-Джерси» выменял Макьюэна (35 драк и 323 минуты штрафа в регулярках НХЛ за карьеру) у «Оттавы», отдав Макдермида (33 драки, 391 минута)

«Девилс» отдали канадскому клубу Кертиса Макдермида, имеющему опыт выступлений на позициях защитника и форварда.

29-летний Макьюэн провел в регулярных чемпионатах НХЛ 237 матчей и набрал 34 (17+17) очка при 323 минутах штрафа. В прошлом сезоне на его счету 21 матч за «Сенаторс», 3 (2+1) очка.

31-летний Макдермид провел в регулярках НХЛ 288 матчей и набрал 31 (11+20) очко при 391 минуте штрафа. В прошлом сезоне на его счету 23 игры за «Нью-Джерси».

В плей-офф он не провел ни одного матча за карьеру, но в 2022 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» (сыграл более половины матчей в регулярке).

По подсчетам портала HockeyFights, у Макьюэна 35 драк в регулярках НХЛ за карьеру, у Макдермида — 33.