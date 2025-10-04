Ричмонд
«Флорида» забрала Швиндта с драфта отказов «Вегаса». Центрфорвард провел 3 матча за «Пантерс» в сезоне-2021/22

Прошлый сезон стал для 24-летнего центрального нападающего первым полноценным в НХЛ.

Источник: Спортс"

В 42 матчах за «Голден Найтс» в регулярке канадец набрал 8 (1+7) очков при полезности «+3», среднем времени на льду 9:15 и 50,5% выигранных вбрасываний. Также на его счету 1 матч в плей-офф.

Швиндт был выбран «Пантерс» на драфте-2019 под общим 81-м номером в 3-м раунде. В сезоне-2021/22 он дебютировал в НХЛ в составе южан, за команду он провел в общей сложности 3 матча.

В 2022 году Коул стал частью крупного обмена между «Флоридой» и «Калгари» с участием Джонатана Юбердо и Мэттью Ткачака. В «Вегас» Швиндт попал в 2024 году — тоже через драфт отказов.

В сезоне-2025/26 у него действует односторонний контракт с зарплатой 825 тысяч долларов.