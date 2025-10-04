Пашков об отставке Епанчинцева: «Явного кризиса у “Сибири” не видел. Почему козлом отпущения делают тренера? Где менеджер? Кадровая политика сомнительная»

Кстати, похожая ситуация в «Ладе». Там была точно такая же сомнительная кадровая политика — и отставка тренера Бориса Миронова уже после второго тура. Это вообще издевательство над здравым смыслом. Тем более что при новом тренере [Павле Десяткове] ситуация совсем не изменилась, он просто не понимает, за что хвататься, — сказал олимпийский чемпион.