Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.91
X
4.19
П2
2.24
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.70
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
4
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Пашков об отставке Епанчинцева: «Явного кризиса у “Сибири” не видел. Почему козлом отпущения делают тренера? Где менеджер? Кадровая политика сомнительная»

После его отставки с поста главного тренера новосибирцев возглавил Вячеслав Буцаев.

Источник: Спортс"

— Сюрприз недели?

— Отставка в «Сибири». Учитывая тяжелый календарь и травмы, не видел у новосибирского клуба явного кризиса.

Тем не менее главный тренер Вадим Епанчинцев был отправлен в отставку. Хотя в прошлом сезоне в похожей ситуации он сумел все выправить, «Сибирь» с очень средними возможностями вышла в плей-офф и едва не остановила «Салават Юлаев». Там была именно тренерская работа — с очень средним составом.

— Не согласны с этой отставкой?

— У меня она вызвала недоумение. Особенно если учесть сомнительную кадровую политику «Сибири», одной из самых возрастных команд КХЛ.

В частности бросалась в глаза ситуация с вратарями. Крепкого голкипера Костина клуб летом почему-то не сохранил — и сделал ставку на североамериканца Доминга, который в сентябре стал одним из разочарований.

Я вообще категорический противник ранних отставок. Они в первую очередь говорят о внутренних передрягах в клубе. Почему козлом отпущения делают исключительно тренера? Где ответственность менеджера (генеральным менеджером «Сибири» является Виктор Меркулов — Спортс)?

Кстати, похожая ситуация в «Ладе». Там была точно такая же сомнительная кадровая политика — и отставка тренера Бориса Миронова уже после второго тура. Это вообще издевательство над здравым смыслом. Тем более что при новом тренере [Павле Десяткове] ситуация совсем не изменилась, он просто не понимает, за что хвататься, — сказал олимпийский чемпион.