Ткачев о Кузнецове: «Евгения привлек атакующий хоккей “Металлурга”, наверное. Ждем, что он принесет радость не только болельщикам в Магнитогорске»

— В Магнитогорске уже потренировались с Кузнецовым. Ждем, что он принесет радость не только болельщикам в Магнитогорске.

Источник: Спортс"

— Вы представляете себя с ним в одном звене?

— Дай бог, но посмотрим. Сейчас в нашей тройке (Ткачев ‑ Канцеров ‑ Силантьев, Спортс) началось какое‑то взаимопонимание, так что все зависит от тренерского штаба.

— Кузнецов сказал, что хотел бы, чтобы вы отдавали ему больше передач, а он забивал. Приятно такое слышать?

— Интервью не читал, но приятно слышать это от такого мастера.

— Многие были шокированы переходом Евгения в «Металлург». А как вы отреагировали на такое событие?

— Я тоже поменял клуб, переехав из Омска в Магнитогорск. Ничего страшного в этом моменте нет. Думаю, Евгения привлек, наверное, наш атакующий хоккей, — сказал форвард магнитогорцев.