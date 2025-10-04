Ткачев о Кузнецове: «Евгения привлек атакующий хоккей “Металлурга”, наверное. Ждем, что он принесет радость не только болельщикам в Магнитогорске»

— Вы представляете себя с ним в одном звене?
— Дай бог, но посмотрим. Сейчас в нашей тройке (Ткачев ‑ Канцеров ‑ Силантьев, Спортс) началось какое‑то взаимопонимание, так что все зависит от тренерского штаба.
— Кузнецов сказал, что хотел бы, чтобы вы отдавали ему больше передач, а он забивал. Приятно такое слышать?
— Интервью не читал, но приятно слышать это от такого мастера.
— Многие были шокированы переходом Евгения в «Металлург». А как вы отреагировали на такое событие?
— Я тоже поменял клуб, переехав из Омска в Магнитогорск. Ничего страшного в этом моменте нет. Думаю, Евгения привлек, наверное, наш атакующий хоккей, — сказал форвард магнитогорцев.