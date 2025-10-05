Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.20
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
5
:
Трактор
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

Кадейкину спели песню «С днем рождения» Аллегровой в перерыве игры с «Шанхаем», он покинул микст-зону. Форвард «Трактора» позже сказал: «Флеш-интервью не для песен»

«Трактор» проиграл «Шанхаю» (4:5 ОТ) в гостевом матче Fonbet КХЛ. Нападающий челябинского клуба Александр Кадейкин во время 2-го перерыва в микст-зоне ответил на вопросы журналистки Александры Котюх.

Источник: Sports

После этого девушка решила поздравить хоккеиста с днем рождения, исполнив песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Кадейкин покинул флеш-интервью, не дослушав песню журналистки. Форварду 4 октября исполнилось 32 года.

— Завирусилось ваше интервью в микст-зоне. Была ли какая-то договоренность или вы не были в курсе этой заготовки?

— Не знаю, с кем было это согласовано. Меня точно никто не предупреждал. Хотелось бы поблагодарить за поздравления, накоротке не получилось, наверное, сказать спасибо.

Думаю, микст-интервью и флеш-интервью предназначены, чтобы узнать у игроков мысли по игре. То, что происходит на площадке. Когда ты не знаешь [про поздравления], то можно 15 минут перерыва слушать песни. Но хочу повториться, что эти интервью не для прослушивания песен, — сказал Александр Кадейкин.

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска».