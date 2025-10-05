Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.20
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.90
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.70
П2
4.27

Сергачев забил 1-й гол на предсезонке в матче с «Сан-Хосе». Защитник «Юты» завершил игру с 1+2, набрав все очки в 1-м периоде

Защитник «Юты» принял участие в заключительном выставочном матче против «Шаркс» (6:4).

27-летний россиянин записал в актив 3 (1+2) очка, причем все — в первом периоде.

Сергачев (21:25, 2:39 — в большинстве, 2:45 — в меньшинстве) завершил игру с полезностью «+1». Он реализовал единственный бросок в створ и допустил 3 потери.