Сергачев забил 1-й гол на предсезонке в матче с «Сан-Хосе». Защитник «Юты» завершил игру с 1+2, набрав все очки в 1-м периоде

27-летний россиянин записал в актив 3 (1+2) очка, причем все — в первом периоде.
Сергачев (21:25, 2:39 — в большинстве, 2:45 — в меньшинстве) завершил игру с полезностью «+1». Он реализовал единственный бросок в створ и допустил 3 потери.
Защитник «Юты» принял участие в заключительном выставочном матче против «Шаркс» (6:4).
