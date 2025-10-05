Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.20
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.90
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.78
П2
4.16

Купер о том, что Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды»: «Не смотрите на счет, нас это не волнует. Он на верном пути, чувствует себя отлично»

Вратарь «Тампы» вышел в старте на заключительный для команды предсезонный матч против «Пантерс» (0:7).

За отведенные ему два периода россиянин отразил 20 из 26 бросков (76,3%), пропустив 5 из 6 шайб при большинстве у соперника.

Василевский впервые сыграл на этой предсезонке. Ранее он не тренировался в течение недели, главный тренер «Тампы» связал это с «управлением нагрузкой» и отметил, что вратарь проходил процедуры.

«Не смотрите на счет, на игру спецбригад и все прочее. Нас это не волнует. Вопрос лишь в том, как он себя чувствует, в какой он форме и так далее. С этим все отлично. Он на верном пути, и это хорошо», — сказал Купер после игры.