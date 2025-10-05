Купер о том, что Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды»: «Не смотрите на счет, нас это не волнует. Он на верном пути, чувствует себя отлично»

За отведенные ему два периода россиянин отразил 20 из 26 бросков (76,3%), пропустив 5 из 6 шайб при большинстве у соперника.
Василевский впервые сыграл на этой предсезонке. Ранее он не тренировался в течение недели, главный тренер «Тампы» связал это с «управлением нагрузкой» и отметил, что вратарь проходил процедуры.
«Не смотрите на счет, на игру спецбригад и все прочее. Нас это не волнует. Вопрос лишь в том, как он себя чувствует, в какой он форме и так далее. С этим все отлично. Он на верном пути, и это хорошо», — сказал Купер после игры.