Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.20
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.90
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.78
П2
4.16

Светлов о «Ладе»: «Нет снайпера-лидера, усиление напрашивается. Кандидатуры на рынке — Кагарлицкий, Бурдасов, Лещенко»

— Вы дважды возглавляли «Ладу», удивлены ее последним местом в Западной конференции и во всей КХЛ?

— Да, удивлен. После всех летних обновлений в Тольятти ожидал более уверенного старта, который соответствовал бы вложенным средствам. Тем более что именно осенью команды, скажем так, второго эшелона должны брать свои очки — пока фавориты полностью не включились.

— Чего не хватает «Ладе»?

— Для таких команд очень важен первый номер, но пока такой вратарь в «Ладе» не определился.

Вторая проблема — и не менее значимая — низкая результативность. 21 гол в 11 матчах — это пока худшая средняя результативность в лиге. В Тольятти есть крепкие, рабочие форварды, но нет снайпера-лидера, в том числе на большинство. Вот тут напрашивается усиление.

— За счет обменов?

— Думаю, что выменять снайпера сейчас крайне сложно. Проще попытаться кого-то взять с рынка свободных агентов.

— Кого?

— Меня удивляет, что до сих пор не востребован Кагарлицкий, это — снайпер, который за счет опыта он может быстро включиться. Особенно на большинство и буллиты, роль которых после сокращения серий бросков до трех стала еще более значимой.

Еще одна кандидатура на рынке — Бурдасов. Также отмечу Лещенко, у которого был неудачный отрезок в «Нефтехимике», но который еще способен сказать свое снайперское слово, — сказал бывший тренер клуба из Тольятти.