Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.20
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.90
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.78
П2
4.16

Мингачев о ЦСКА после 1:3 от «Металлурга»: «Нас подвело выполнение задания. Плохо делали то, о чем договаривались»

В пятницу московский клуб проиграл магнитогорскому в матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Почему в матче против «Металлурга» получилось три разных отрезка?

— Плохо делали то, о чем договаривались. «Металлург» — хорошая команда, мы готовились к ним. Нас подвело выполнение задания.

— У ЦСКА во втором периоде было много удалений. С чем это связано? Не было ощущения, что судьи в моменте стали «поддушивать»?

— Не могу оценивать работу судей. Да, удалений много, но мы должны на них правильно реагировать. Хорошо, что выстояли во втором периоде, но после в начале третьего случился отскок. Но мы должны продолжать играть даже при счете 1:2.

— Какие выводы были сделаны после поражения от «Металлурга» в Магнитогорске?

— Где‑то подкорректировали построение. Наверное, в этом компоненте мы сыграли лучше в Москве, — сказал нападающий армейцев.

Никитин про 1:3 ЦСКА от «Металлурга»: «Дисциплины нет, поэтому результат такой. Большие команды так не обыграть».