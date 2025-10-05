Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.35
П2
3.54
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.20
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.90
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.78
П2
4.16

Рыбин об отставке Ларионова из СКА: «Вброс. Увольнять его не нужно, команда пока строится. Но надо, наверное, давать больше, чем ягоду и малину»

Ранее появилась информация, что главный тренер может покинуть клуб в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста».

Источник: Спортс"

СКА проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.

— Я думаю, это вброс. Увольнять его не нужно. Команда формируется. Она может быть играет не так, как хотели бы руководители, но она пока строится.

— То есть у СКА еще есть шансы проявить себя?

— Впереди матчи с «Локомотивом» и «Автомобилистом» — тоже серьезные соперники, с которыми придется пободаться. Но здесь уже, наверное, нужно давать больше, чем, скажем, ягоду и малину. Болельщики все-таки хотят увидеть результат, — сказал бывший форвард СКА.

Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я больше не могу».