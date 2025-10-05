Рыбин об отставке Ларионова из СКА: «Вброс. Увольнять его не нужно, команда пока строится. Но надо, наверное, давать больше, чем ягоду и малину»

СКА проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.
— Я думаю, это вброс. Увольнять его не нужно. Команда формируется. Она может быть играет не так, как хотели бы руководители, но она пока строится.
— То есть у СКА еще есть шансы проявить себя?
— Впереди матчи с «Локомотивом» и «Автомобилистом» — тоже серьезные соперники, с которыми придется пободаться. Но здесь уже, наверное, нужно давать больше, чем, скажем, ягоду и малину. Болельщики все-таки хотят увидеть результат, — сказал бывший форвард СКА.
Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я больше не могу».