Евгений Митякин: «Овечкин — легенда хоккея. Если бы он вернулся в КХЛ, за ним и за лигой начали следить еще больше в Америке»

Любое решение такого человека в статусе вызывает только уважение. Думаю, если бы он вернулся в КХЛ, то за ним и за лигой начали следить еще больше. Не только в России, но и в Америке. Это такая глыба! Поэтому в плане медиа интерес болельщиков к КХЛ только вырос бы«, — сказал форвард “Нефтехимика”.