Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Лада
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
1
:
Барыс
0
П1
X
П2

Разин о том, что Ткачев не забивает: «Меня это вообще не беспокоит. Он создает много моментов для партнеров и они возглавляют список бомбардиров»

Владимир Ткачев отметился передачей в этой игре. За 12 матчей в составе магнитогорской команды форвард сделал 11 ассистов и не забросил ни одной шайбы.

Источник: Спортс"

— «Спартак» хорошо начал поддавливать. В первом периоде мы много оборонялись, хорошо использовали моменты. Второй и третий период играли лучше. Все закономерно.

Нас с победой. Меня порадовала картинка игры и результат.

— Вас беспокоит, что Ткачев раздает передачи, но не забивает?

— Нет. Меня это вообще не беспокоит. Он создает много моментов для своих партнеров и они возглавляют список бомбардиров.

— Как поздравляете своих хоккеистов с днем рождения?

— Я точно не пою.

— У вас восемь побед в девяти последних матчах. Можно сказать, что у вас получилось адаптировать новичков под ваш стиль игры?

— Большинство новичков адаптировались и понимают принцип игры, который мы требуем. Но все равно хочется большего, — сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет 1-м на Востоке. Михайлис набрал 4 очка в игре со «Спартаком».

Журналистка спела Кадейкину «С днем рождения» Аллегровой в перерыве игры с «Шанхаем» — он ушел, не дослушав. Форвард «Трактора» позже сказал: «Флэш-интервью не для песен».