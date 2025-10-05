Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Лада
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
1
:
Барыс
0
П1
X
П2

Подъяпольский после 4:1 с «Торпедо»: «Чувствую себя хорошо, но игровую форму мне еще набирать и набирать. Не в самом оптимальном состоянии нахожусь»

Подъяпольский защищал ворота «Динамо». Вратарь сыграл во 2-й раз в сезоне-2025/26. Он отразил 44 из 45 бросков.

Источник: Спортс"

"Чувствую себя хорошо, но игровую форму мне еще набирать и набирать. Не в самом оптимальном состоянии нахожусь, но и не в плохом.

Не думаю, что есть какая-то закономерность в том, что после моего возвращения «Динамо» одержало две победы. Не смотрел пока пропущенный гол, но все пропущенные голы обидные.

Получил сегодня хорошую нагрузку от большого количества бросков «Торпедо». После второго периода ничего сам игрокам не говорил, ребята все взрослые, все сами все понимают.

В турнирную таблицу сейчас не смотрю. Где-то с декабря можно туда заглядывать«, — сказал вратарь “Динамо” Владислав Подъяпольский.