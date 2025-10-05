Сергей Широков: «Ответственность перед Епанчинцевым есть, переживаем его увольнение. Но теперь у “Сибири” новый тренер. Главные посылы от Буцаева: дисциплина на льду и в раздевалке»

В моей карьере за 20 лет, кажется, тренерская отставка по ходу сезона случилась впервые. Но надо двигаться дальше. Ответственность перед Епанчинцевым есть, коллектив переживает его увольнение. Но это уже прошлое. Неприятно, однако у нас теперь новый главный тренер со своими требованиями, которые мы обязаны выполнять. У нас есть контракты, семьи, болельщики.