Сергачев и Грицюк стали лучшими среди россиян по очкам на предсезонке НХЛ. У защитника «Юты» 5 очков в 3 играх, у форварда «Нью-Джерси» — 5 в 6

24-летний форвард «Нью-Джерси» Грицюк принял участие в 6 матчах и набрал 5 (2+3) баллов при полезности «+1».
По 4 очка в актив записали форвард «Тампы» Никита Кучеров (2 игры, 0+4), форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (2 игры, 0+4) и форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (4 игры, 1+3).
Среди всех игроков НХЛ лидерство по очкам разделили 6 игроков — форварды Уайтт Джонстон («Даллас», 7 очков в 3 играх, 3+4), Джош Норрис («Баффало», 7 в 4, 4+3), Тейдж Томпсон («Баффало», 7 в 4, 3+4), Микаэль Брандсегг-Нюгард («Детройт», 7 в 4, 4+3), Хендрикс Лапьер («Вашингтон», 7 в 5, 1+6), Морган Фрост («Калгари», 7 в 6, 2+5),
