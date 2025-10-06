Ричмонд
Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Кучеров — 5-й, Кросби — 7-й, Хеллибак — 8-й, Василевский — 9-й

Представлена заключительная часть списка лучших игроков НХЛ, составленного аналитиками NHL Network.

Источник: Спортс"

В топ-10 вошли два россиянина — форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй»).

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), нападающий;

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»), нападающий;

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), нападающий;

4. Кэйл Макар («Колорадо»), защитник;

5. Никита Кучеров («Тампа»), нападающий;

6. Александр Барков («Флорида»), нападающий;

7. Сидни Кросби («Питтсбург»), нападающий;

8. Коннор Хеллибак («Виннипег»), вратарь;

9. Андрей Василевский («Тампа»), вратарь;

10. Куинн Хьюз («Ванкувер»), защитник.

Капризов — 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк — 11-й, Рантанен — 13-й, Айкел — 14-й.

Шестеркин занял 26-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Панарин — 27-е. Среди других игроков в 3-й десятке — Хедман, Райнхарт, Коннор и Сузуки.

Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке — Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг.

Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке — Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак.

