Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Маккиннон — 2-й, Драйзайтль — 3-й, Кучеров — 5-й, Кросби — 7-й, Хеллибак — 8-й, Василевский — 9-й

В топ-10 вошли два россиянина — форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй»).
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), нападающий;
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»), нападающий;
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), нападающий;
4. Кэйл Макар («Колорадо»), защитник;
5. Никита Кучеров («Тампа»), нападающий;
6. Александр Барков («Флорида»), нападающий;
7. Сидни Кросби («Питтсбург»), нападающий;
8. Коннор Хеллибак («Виннипег»), вратарь;
9. Андрей Василевский («Тампа»), вратарь;
10. Куинн Хьюз («Ванкувер»), защитник.
Капризов — 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк — 11-й, Рантанен — 13-й, Айкел — 14-й.
Шестеркин занял 26-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Панарин — 27-е. Среди других игроков в 3-й десятке — Хедман, Райнхарт, Коннор и Сузуки.
Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке — Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг.
Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке — Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак.