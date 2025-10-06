Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.66
П2
4.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.23
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

Салливан о том, что начнет 1-й сезон в «Рейнджерс» матчем против «Питтсбурга»: «Будет много смешанных эмоций. С ребятами из “Пингвинс” я выстроил крепкие отношения»

В межсезонье 57-летний специалист покинул «Пингвинс» и возглавил «Рейнджерс».

Источник: Спортс"

Он занимал должность главного тренера «Питтсбурга» с декабря 2015 года и дважды выиграл Кубок Стэнли во главе команды (2016, 2017).

Его текущая и бывшая команды встретятся друг с другом в первый игровой день сезона-2025/26. Матч пройдет в Нью-Йорке 7 октября (начало по московскому времени — 8 октября в 03:00). Уже 11 октября команды сыграют вновь — на этот раз в Питтсбурге.

«Будет много смешанных эмоций, я уверен. С ребятами из “Питтсбурга” я выстроил крепкие отношения за эти годы. Нам посчастливилось дважды стать чемпионами вместе. Такие моменты укрепляют отношения, и они сохраняются на всю жизнь.

Я сосредоточусь на «Рейнджерс» и постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться успеха.

У нас есть шанс стать по-настоящему сильной командой. Пока это только шанс. Мы должны заслужить этот статус", — сказал Салливан.