Салливан о том, что начнет 1-й сезон в «Рейнджерс» матчем против «Питтсбурга»: «Будет много смешанных эмоций. С ребятами из “Пингвинс” я выстроил крепкие отношения»

Он занимал должность главного тренера «Питтсбурга» с декабря 2015 года и дважды выиграл Кубок Стэнли во главе команды (2016, 2017).
Его текущая и бывшая команды встретятся друг с другом в первый игровой день сезона-2025/26. Матч пройдет в Нью-Йорке 7 октября (начало по московскому времени — 8 октября в 03:00). Уже 11 октября команды сыграют вновь — на этот раз в Питтсбурге.
«Будет много смешанных эмоций, я уверен. С ребятами из “Питтсбурга” я выстроил крепкие отношения за эти годы. Нам посчастливилось дважды стать чемпионами вместе. Такие моменты укрепляют отношения, и они сохраняются на всю жизнь.
Я сосредоточусь на «Рейнджерс» и постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться успеха.
У нас есть шанс стать по-настоящему сильной командой. Пока это только шанс. Мы должны заслужить этот статус", — сказал Салливан.