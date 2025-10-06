Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.66
П2
4.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.23
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

Хмелевски об адаптации в «Ак Барсе»: «Она еще идет, надо привыкать к команде. С Барабановым приятно играть, он хорошо видит поляну и всегда тебя найдет»

Нападающий казанского клуба ответил на вопросы после матча FONBET КХЛ с «Амуром» (3:1).

Источник: Спортс"

— Ты отдал сотую передачу в КХЛ. Какие эмоции и как тебе игра?

— Что-то правильно делаю. Сегодня Бердин нас держал, тяжелая игра была. Надо было свои моменты реализовать.

— Насколько непростая команда «Амур» по итогам двух встреч?

— Считаю, они хорошо обороняются. Вратарь у них тащит. Я думаю, если бы мы забили чуть пораньше, было бы проще.

— Как игралось с Барабановым?

— Он хорошо видит поляну, очень приятно с ним играть, потому что он всегда тебя найдет. Мы пересекались с ним в Северной Америке.

— Прошел адаптацию?

— Думаю, она еще идет. Надо привыкать к команде, — сказал форвард «Ак Барса».