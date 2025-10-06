Канцеров о роли центра в «Металлурге»: «Моя непрофильная позиция, но мне нравится. Ткачев у нас диспетчер, мы создаем много моментов, можем еще больше забивать»

— В чем секрет вашей команды, это Разин рисует схемы?
— У нас классная команда, много мастеровитых ребят, мы чувствуем друг друга за счет скорости и техники, находим классные передачи, поэтому получаются такие шайбы.
— Каково играть центрального в звене с Ткачевым?
— Конечно, центрфорвард моя непрофильная позиция. Но мне нравится, нужно будет улучшить процент выигранных вбрасываний, но в целом, в оборону успеваю и в атаке нужно помогать партнерам. Владимир [Ткачев] у нас диспетчер, он всегда найдет [передачей]. Мы создаем много моментов, можем забивать еще больше, — сказал Канцеров.