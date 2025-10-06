Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
П1
1.72
X
4.66
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
СКА
П1
1.83
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Трактор
П1
2.30
X
4.23
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

Канцеров о роли центра в «Металлурге»: «Моя непрофильная позиция, но мне нравится. Ткачев у нас диспетчер, мы создаем много моментов, можем еще больше забивать»

— Хорошая игра в нашем исполнении, чуть‑чуть начало смазанное получилось, поиграли в обороне. Потом появились хорошие моменты. Забили два гола. И во втором и третьем периоде была хорошая реализация с нашей стороны, много забили, могли бы еще больше.

Источник: Спортс"

— В чем секрет вашей команды, это Разин рисует схемы?

— У нас классная команда, много мастеровитых ребят, мы чувствуем друг друга за счет скорости и техники, находим классные передачи, поэтому получаются такие шайбы.

— Каково играть центрального в звене с Ткачевым?

— Конечно, центрфорвард моя непрофильная позиция. Но мне нравится, нужно будет улучшить процент выигранных вбрасываний, но в целом, в оборону успеваю и в атаке нужно помогать партнерам. Владимир [Ткачев] у нас диспетчер, он всегда найдет [передачей]. Мы создаем много моментов, можем забивать еще больше, — сказал Канцеров.