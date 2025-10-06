Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.66
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.23
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

Карандин о плюсах в судействе в сезоне КХЛ: «Более спокойная работа на вбрасываниях, видеоповторы стали компактнее. Но количество походов “в кино” нужно сокращать»

— Юрий Павлович, как оцените качество судейства в первые четыре недели регулярного чемпионата КХЛ?

Источник: Спортс"

— Давайте сначала о хорошем. По сравнению с прошлым, очень тяжелым для нашего судейского корпуса чемпионатом, намечаются некоторые улучшения.

В первую очередь отмечу более спокойную работу лайнсменов на вбрасываниях. Нет прошлогодней дерготни, фальстартов, затягиваний и так далее. Более солидно себя ведут «на точке» и сами центральные нападающие.

При этом соглашусь с теми тренерами, которые говорят, что легионерам на вбрасываниях позволяется больше, чем российским игрокам. Очевидно, что это связано с языковым барьером. Некоторые лайнсмены, видимо, не владеют английским и не могут объяснить свои требования легионерам. На это нужно обратить внимание.

— Что еще отметите из положительного?

— Стали более компактными видеопросмотры. Раньше они занимали три-пять минут, сейчас некоторые судьи укладываются в минуту. Это говорит о большей уверенности арбитров в своих силах.

При этом я остаюсь при своем мнении — количество походов «в кино» судьям нужно сокращать. Сегодня на площадке работают два главных, они обязаны почти все видеть и без «кино». Как в свое время удавалось советским арбитрам — кстати, при намного более высоком уровне хоккея, — сказал рекордсмен СССР среди судей по числу матчей в рамках чемпионатов страны.