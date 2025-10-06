Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.66
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.23
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

Демидов — главный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги. Никишин и Аскаров вошли в топ-10, Шабанов разделил 11-е место

В предсезонном голосовании приняли участие 15 экспертов NHL.com. Баллы считались по схеме 5−4−3−2−1.

Источник: Спортс"

Победителем голосования стал 19-летний форвард «Монреаля» Иван Демидов. Он получил 14 первых мест из 15 и набрал 74 балла.

Второе место занял защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер. У первого номера драфта НХЛ-2025 39 баллов.

В топ-5 также вошли форвард «Сент-Луиса» Джимми Снаггеруд (19 баллов), форвард «Вашингтона» Райан Леонард (18 баллов, 1 первое место), форвард «Сан-Хосе» Майкл Миса (18).

Во вторую пятерку попали защитник «Калгари» Зэйн Парех (10), защитник «Каролины» Александр Никишин (10), вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров (9), защитник «Миннесоты» Зеев Байум (9), форвард «Эдмонтона» Айзек Ховард (5).

За ними следуют форвард «Рейнджерс» Гэйб Перро (4), форвард «Айлендерс» Максим Шабанов (4), форвард «Эдмонтона» Мэттью Савой (3), защитник «Чикаго» Сэм Ринзель (2), форвард «Сиэтла» Беркли Каттон (1).