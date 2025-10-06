Игроков «Тампы» Сабурина и Мозера могут дисквалифицировать по итогам матча с «Флоридой» на предсезонке. Команды набрали 322 минуты штрафа

Игра изобиловала драками и стычками, команды в общей сложности набрали 322 минуты штрафа. До конца матча были удалены сразу 13 игроков.
Форвард «Тампы» Сабурин получил удаление до конца матча в первой же своей смене. Он был наказан на 3-й минуте за грубую игру в отношении защитника «Пантерс» Аарона Экблада. Игрок «Флориды» покинул площадку после этого момента и больше на лед не выходил.
Защитник «Тампы» Мозер был удален до конца матча на 14-й минуте за толчок на борт форварда «Пантерс» Йеспера Боквиста. Игрок «Флориды» смог продолжить встречу.