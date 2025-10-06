Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.66
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.23
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

Игроков «Тампы» Сабурина и Мозера могут дисквалифицировать по итогам матча с «Флоридой» на предсезонке. Команды набрали 322 минуты штрафа

Игрокам «Лайтнинг» предстоят слушания с Департаментом безопасности игроков НХЛ по итогам матча с «Флоридой» (0:7) на предсезонке.

Источник: Спортс"

Игра изобиловала драками и стычками, команды в общей сложности набрали 322 минуты штрафа. До конца матча были удалены сразу 13 игроков.

Форвард «Тампы» Сабурин получил удаление до конца матча в первой же своей смене. Он был наказан на 3-й минуте за грубую игру в отношении защитника «Пантерс» Аарона Экблада. Игрок «Флориды» покинул площадку после этого момента и больше на лед не выходил.

Защитник «Тампы» Мозер был удален до конца матча на 14-й минуте за толчок на борт форварда «Пантерс» Йеспера Боквиста. Игрок «Флориды» смог продолжить встречу.