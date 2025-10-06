Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
П1
1.72
X
4.66
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
СКА
П1
1.83
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Трактор
П1
2.30
X
4.23
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

Исхаков о 6:2 со «Спартаком»: «С такими соперниками “Металлургу” удобнее. Они играют в похожий с нами хоккей. Не действуют от защиты и не ждут, пока мы приедем»

Магнитогорцы одержали победу над красно-белыми (6:2) в матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

На счету 25-летнего форварда «Металлурга» 2 (1+1) очка в этой игре.

— Очень хороший счет, важная победа, но, несмотря на это, отмечу, что первые десять минут «Спартак» очень хорошо играл, создавал моменты. Нам помог гол, который забил Ромка Канцеров. Начали играть в свою игру, реализовали большинство и одержали солидную победу.

— Можно сказать, что «Спартак» удобный для вас соперник?

— Конечно, с такими соперниками удобнее играть. Они играют в похожий с нами хоккей. Не действуют от защиты и не ждут, пока мы приедем. Поэтому матч проходил на встречных курсах, но мы лучше реализовали свои моменты, — сказал Исхаков.