Максим Федотов о результатах «Нефтехимика»: «Сенсацией себя не ощущаем. Даже мыслей не было о том, что будем где-то на 10-м месте в конференции»

Нижнекамский клуб набрал 14 очков в 12 играх в FONBET КХЛ и занимает 4-е место в Восточной конференции.

Источник: Спортс"

— Сентябрь для «Нефтехимика» сложился крайне удачно. Как это ощущается внутри команды, какая атмосфера в раздевалке?

— Сенсацией себя не ощущаем, если вы об этом. Хорошо подготовились к чемпионату, следовательно, хорошо начали сезон. Понятное дело, где-то у нас не получалось, но мы отдавались игре каждый матч.

— То есть не удивлены прорывным результатом? Быть в тройке лучших команд Востока (до поражения от «Автомобилиста» в субботу — Спортс) — это солидно.

— Не знаю, я когда подписывал контракт с «Нефтехимиком», встретил много ребят знакомых, понимал их уровень, ребята серьезные. Чувствовалось, что можем дать результат, такого, что будем где-то на десятом месте в конференции, — даже мыслей таких не было. Стремимся к самым высоким позициям, а как иначе в спорте?

— Задача для «Нефтехимика» теперь не просто попадание в плей-офф, а максимально высокая позиция в регулярном чемпионате?

— Это у всех команд так, чем выше — тем лучше. И мы стремимся, — сказал Федотов.

На счету 23-летнего защитника 10 матчей в текущем сезоне и 4 (1+3) очка при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 18:24.