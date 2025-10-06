Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «С ходу Евгений результат не покажет, понадобится адаптация. Давление проблемой не будет, он знает, как легко отпускать ситуацию»

— Ему нужно время. Я знаю, что Кузнецов тренировался и держал себя в форме. Дело не в физических кондициях, а в игровом тонусе, который можно набрать только за счет матчей. Думаю, Евгению понадобится адаптация. С ходу он результат не покажет, но будет работать, усердно тренироваться и быстро выйдет на свой уровень.