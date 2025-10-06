Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
1
:
Автомобилист
3
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.55
П2
1.30
Хоккей. КХЛ
07.10
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.25
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
07.10
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
07.10
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Трактор
П1
X
П2

Плющев об Овечкине: «Сезон будет тяжелым, ведь он начался с травм. Не думаю, что Александр будет феерить, но пользу принесет»

В прошлом регулярном чемпионате российский форвард набрал 73 (44+29) очка за 65 матчей при полезности «плюс 15». В плей-офф у него 5+1 за 10 игр.

Источник: Спортс"

"Этот сезон будет тяжелым для Овечкина. Ведь начался он как раз с травм. Поэтому Александру нужно просто пожелать здоровья, а все остальное приложится.

Не думаю, что Овечкин будет также феерить, как в прошлом сезоне. Но пользу своему клубу он все равно принесет.

По поводу Кубка Стэнли у «Вашингтона» загадывать не буду. Это бессмысленно", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Депутат Журова об Овечкине в сезоне НХЛ: «Нужно беречь здоровье и не получать травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и побережет силы для чего-то невероятного».