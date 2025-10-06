Плющев об Овечкине: «Сезон будет тяжелым, ведь он начался с травм. Не думаю, что Александр будет феерить, но пользу принесет»

"Этот сезон будет тяжелым для Овечкина. Ведь начался он как раз с травм. Поэтому Александру нужно просто пожелать здоровья, а все остальное приложится.
Не думаю, что Овечкин будет также феерить, как в прошлом сезоне. Но пользу своему клубу он все равно принесет.
По поводу Кубка Стэнли у «Вашингтона» загадывать не буду. Это бессмысленно", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Депутат Журова об Овечкине в сезоне НХЛ: «Нужно беречь здоровье и не получать травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и побережет силы для чего-то невероятного».