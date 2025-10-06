Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
П1
2.40
X
4.25
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Барыс
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

Хартли про фол Плотникова на Сергееве: «Одно из из самых грязных нарушений, которые я видел в последнее время. Травма Андрея выглядит серьезной»

«Локомотив» обыграл петербургскую команду со счетом 4:2 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. Защитник ярославской команды Сергеев получил повреждение в результате борьбы с Сергеем Плотниковым — форвард петербуржцев толкнул соперника, тот ударился головой о борт.

Источник: Спортс"

«Локомотив» обыграл петербургскую команду со счетом 4:2 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. Защитник ярославской команды Сергеев получил повреждение в результате борьбы с Сергеем Плотниковым — форвард петербуржцев толкнул соперника, тот ударился головой о борт. Плотников получил пятиминутный штраф за толчок на борт и дисциплинарный штраф до конца матча, Сергеев покинул лед при помощи врачей.

"Из-за удалений мы отдали инициативу. Мы знаем, что являемся лидерами по удалениям. Когда мы много играем в меньшинстве, лучшие хоккеисты реже выходят на лед.

Я видел фотографии травмы Андрея Сергеева. Выглядит как серьезное повреждение. Он сейчас в больнице, делают снимки. Это нарушение было одним из самых грязных, которые я видел в последнее время«, — сказал главный тренер “Локомотива”.