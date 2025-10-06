Ричмонд
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида на 12,5 млн долларов в год: «Для него дело не в деньгах, эта тема не затрагивалась. Беспрецедентный случай. Коннор хочет побеждать»

Сегодня капитан «Ойлерс» подписал двухлетнее соглашение с кэпхитом 12,5 миллиона долларов.

По словам генерального менеджера клуба Стэна Боумэна, стороны больше обсуждали стратегию «Ойлерс», а не финансовую составляющую сотрудничества.

"Для Коннора дело не в деньгах. Эта тема ни разу не затрагивалась во время переговоров, которые мы вели летом и в последние недели. Он сосредоточен на том, чтобы побеждать, и мы воодушевлены тем, где мы находимся и куда движемся.

Он единственный в своем роде. Он потрясающий лидер и хочет побеждать. Это свидетельствует о том, какой он человек. Мы не убеждали его согласиться на такую зарплату. Разговоры шли только о том, чтобы понять, в каком состоянии находится наша организация.

Обычно переговоры крутятся вокруг на денег, сроков и структуры сделки. Но это был беспрецедентный случай. Сроки и деньги никогда не были главными темами для обсуждения.

Вдобавок к тому, что он потрясающий игрок, он еще и очень умный парень. У него много хороших идей, и именно поэтому деньги были для него не единственной и не самой важной темой.

Очевидно, чего он хочет — он хочет побеждать. Это вдохновляет игроков. Ситуация у каждого игрока разная, но видеть такого лидера — это мотивирует", — сказал Боумэн.