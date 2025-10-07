Ричмонд
Генменеджер «Монреаля» о переговорах с Хатсоном: «Наша структура зарплат основана на культуре, которую мы создаем в раздевалке. Принципы не изменятся даже при росте потолка»

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта сообщил, что стороны общаются, однако новое соглашение еще не согласовано. Диалог продолжится по ходу регулярного чемпионата.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Хатсон стал новичком года в НХЛ. 21-летний защитник набрал 71 (6+65) очко за 87 матчей с учетом плей-офф.

"Наша структура зарплат основана на финансовой гибкости, а также на культуре, которую мы стараемся создать в раздевалке. Это очень важно для нас.

В каждом нашем решении принципы останутся прежними, даже в условиях роста потолка зарплат«, — сказал генеральный менеджер “Монреаля” Кент Хьюз в интервью Radio-Canada Sports.

Демидов набрал 0+2 в матче с «Оттавой» на предсезонке и стал 3-й звездой. «Монреаль» разгромил «Сенаторс» (5:0) в Квебеке.