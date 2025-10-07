Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.31
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.47
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Трактор
1
П1
X
П2

Карбери об Овечкине: «Абсолютно уверен, что он будет готов к старту сезона. Надеюсь, его физика и скорость максимально близки к форме середины регулярки»

Российский нападающий пропустил часть предсезонных сборов из-за травмы нижней части тела. Первый матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет в ночь с 8 на 9 октября против «Бостона».

Источник: Спортс"

"По предсезонным играм очень сложно оценить его готовность. Будем честны, в них Овечкин просто старается не травмироваться и играть на конкурентоспособном уровне. Посмотрим, как все будет выглядеть на старте сезона, но я абсолютно уверен, что он будет готов.

Надеюсь, его физическая форма, скорость и все остальное максимально приближены к форме середины сезона. Или что у него хотя бы было достаточно времени, чтобы подготовиться к началу«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.

Овечкин остался без очков на предсезонке НХЛ, сыграв в 2 матчах. У него 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 14:04 против «Коламбуса».