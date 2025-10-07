Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Уолмэна на 49 млн долларов за 7 лет: «Джейк отлично вписался и соответствовал требованиям. Рад, что он поверил в нас и захотел остаться»

"Я очень рад. Процесс длился какое-то время, и мы пытались работать в рамках нашей структуры, но при этом оценивать Джейка не только за его текущую игру, но и за его положение в команде, а также учитывая ситуацию на рынке.
Мы действительно верим в него, он отлично вписался в команду, изменив состав нашей защиты. Благодаря этому все идеально вписались на свои места.
Уолмэн невероятно конкурентоспособный парень, боец, постоянно блокирует броски и отлично катается. У него мощный бросок, он создает угрозу в атаке.
Думаю, Джейк соответствовал всем требованиям, поэтому я очень рад, что он поверил в нас и захотел остаться«, — сказал генеральный менеджер “Эдмонтона” Стэн Боумэн.
