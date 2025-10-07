Ричмонд
Ротенберг поздравил Путина с 73-летием: «Благодаря его вниманию и стратегическому подходу удалось вывести российский спорт на новый уровень. Продолжаем работать, вместе победим»

7 октября президенту России исполняется 73 года.

"Сегодня отмечает день рождения Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!

Под руководством Президента в стране создана прочная основа для развития спорта, физической культуры и здорового образа жизни. Благодаря стратегическому подходу и личному вниманию Владимира Владимировича к спортивной сфере удалось вывести российский спорт на новый уровень — от массового и детско-юношеского до профессионального, адаптивного и любительского.

Особенно трогает искреннее внимание Президента к детско-юношескому спорту и к хоккею в частности. Забота о подрастающем поколении, создание для ребят современных условий для тренировок и образования — это пример глубокого понимания роли спорта в воспитании сильной и гармоничной личности.

Большая команда Федерации хоккея России (ФХР) следует курсу, обозначенному Президентом, укрепляя систему подготовки и воспитания спортсменов, развивая массовый, детско-юношеский и адаптивный хоккей, поддерживая сборные команды страны. Создаются современные условия для того, чтобы каждый ребенок, независимо от региона, мог заниматься спортом, расти и развиваться всесторонне.

С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов на благо нашей страны!

Продолжаем работать. Вместе победим!" — написал в соцсетях вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ротенберг выложил фото с Карпиным: «Поддерживаем сборную России и тренера! Впереди важные игры с Ираном и Боливией. Вся страна болеет за вас!».