Ротенберг поздравил Путина с 73-летием: «Благодаря его вниманию и стратегическому подходу удалось вывести российский спорт на новый уровень. Продолжаем работать, вместе победим»

Особенно трогает искреннее внимание Президента к детско-юношескому спорту и к хоккею в частности. Забота о подрастающем поколении, создание для ребят современных условий для тренировок и образования — это пример глубокого понимания роли спорта в воспитании сильной и гармоничной личности.