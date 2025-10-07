Сергачев о 15:3 в «Матче года»: «Овечкин, Панарин и Марченко сказали, что будем играть на победу — соперники это знали. Не сказал бы, что у нас огромное преимущество в классе&r

— Мильштейн сказал, что в этом году «Матч года» получился намного лучше, чем в прошлом. Согласны?
— По масштабам — однозначно лучше. Мы расширили формат, сделали уличный фестиваль. Конечно, были мелочи, которые не удалось реализовать, но в целом все прошло на порядок интереснее.
Сама игра была намного живее. В прошлом году многие еще примерялись. А теперь команда НХЛ уже была наиграна. Сразу и Овечкин, и Марченко, и Панарин сказали: «Будем играть на победу». По отзывам людей слышал то же самое: стало намного интереснее.
— В прошлом году счет был 8:8, сейчас — 15:3. За что вы их так?
— Видел комментарии, что мы их «деклассировали». Честно говоря, удивился таким формулировкам. Мы предупреждали, что будем играть серьезно, и соперники это знали.
У них тоже были моменты, но они их не реализовали. Нам удалось забить — вот и вся разница. Но не сказал бы, что преимущество в классе у нас огромное. У нас ребята бросали и попадали, у них — бросали и не попадали.
Лямкин сказал о «разнице в классе», но я не стал бы так выражаться, — сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.
