Сергачев о 15:3 в «Матче года»: «Овечкин, Панарин и Марченко сказали, что будем играть на победу — соперники это знали. Не сказал бы, что у нас огромное преимущество в классе&r

Выставочная игра между российскими звездами НХЛ и КХЛ проходила в июле в Москве. Хоккеисты из НХЛ победили со счетом 15:3.

Источник: Спортс"

— Мильштейн сказал, что в этом году «Матч года» получился намного лучше, чем в прошлом. Согласны?

— По масштабам — однозначно лучше. Мы расширили формат, сделали уличный фестиваль. Конечно, были мелочи, которые не удалось реализовать, но в целом все прошло на порядок интереснее.

Сама игра была намного живее. В прошлом году многие еще примерялись. А теперь команда НХЛ уже была наиграна. Сразу и Овечкин, и Марченко, и Панарин сказали: «Будем играть на победу». По отзывам людей слышал то же самое: стало намного интереснее.

— В прошлом году счет был 8:8, сейчас — 15:3. За что вы их так?

— Видел комментарии, что мы их «деклассировали». Честно говоря, удивился таким формулировкам. Мы предупреждали, что будем играть серьезно, и соперники это знали.

У них тоже были моменты, но они их не реализовали. Нам удалось забить — вот и вся разница. Но не сказал бы, что преимущество в классе у нас огромное. У нас ребята бросали и попадали, у них — бросали и не попадали.

Лямкин сказал о «разнице в классе», но я не стал бы так выражаться, — сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Звезды НХЛ разнесли звезд КХЛ — 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наблюдения изнутри.