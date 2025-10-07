Овечкин начнет сезон в 1-м звене «Вашингтона» с Протасом и Строумом

Сочетания выглядят следующим образом:
Алексей Протас — Дилан Строум — Александр Овечкин.
Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон.
Энтони Бовилье — Хендрикс Лапьер — Райан Леонард.
Брэндон Дьюхэйм — Ник Дауд — Джастин Сурдиф.
Мартин Фегервары — Джон Карлсон.
Джейкоб Чикран — Тревор ван Римсдайк.
Расмус Сандин — Деклан Чисхольм.
Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.
«Вашингтон» проведет первый матч в регулярном чемпионате в ночь на 9 октября дома против «Бостона».
