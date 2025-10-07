Ричмонд
Овечкин начнет сезон в 1-м звене «Вашингтона» с Протасом и Строумом

Официальный сайт НХЛ опубликовал вариант сочетаний «Кэпиталс» в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс"

Сочетания выглядят следующим образом:

Алексей Протас — Дилан Строум — Александр Овечкин.

Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон.

Энтони Бовилье — Хендрикс Лапьер — Райан Леонард.

Брэндон Дьюхэйм — Ник Дауд — Джастин Сурдиф.

Мартин Фегервары — Джон Карлсон.

Джейкоб Чикран — Тревор ван Римсдайк.

Расмус Сандин — Деклан Чисхольм.

Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.

«Вашингтон» проведет первый матч в регулярном чемпионате в ночь на 9 октября дома против «Бостона».

