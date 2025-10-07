Разин о стычке с Исаковым: «Вы видели рукоприкладство? Если бы я ударил, он бы не встал. Все было в разговорном тоне, хотел похвалить Алексея за его тяжелый путь в ВХЛ»

«Металлург» выиграл выездной матч Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 5:1. В концовке встречи между игроками произошло несколько стычек. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов — за удар клюшкой.
После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили стычку в подтрибунном помещении. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову.
— Хотел после игры похвалить Алексея за его тяжелый путь в ВХЛ. Про меня многие знают, но не все знают, что он работал администратором у меня в Саратове в «Кристалле», и никто не мог подумать, что он проделает такой путь. Но тут без комментариев.
— Как лига должна поступить с тренером, который нападает на коллегу?
— Все было в разговорном тоне. Вы видели рукоприкладство? Вы видели, что я кого‑то ударил? Я на повышенных тонах поговорил с коллегой. Если бы я ударил, Исаков бы не встал, — сказал Андрей Разин.