Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.10
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
08.10
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Разин о стычке с Исаковым: «Вы видели рукоприкладство? Если бы я ударил, он бы не встал. Все было в разговорном тоне, хотел похвалить Алексея за его тяжелый путь в ВХЛ»

«Металлург» выиграл выездной матч Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 5:1. В концовке встречи между игроками произошло несколько стычек. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов — за удар клюшкой.

Источник: Sports

«Металлург» выиграл выездной матч Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 5:1. В концовке встречи между игроками произошло несколько стычек. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов — за удар клюшкой.

После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили стычку в подтрибунном помещении. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову.

— Хотел после игры похвалить Алексея за его тяжелый путь в ВХЛ. Про меня многие знают, но не все знают, что он работал администратором у меня в Саратове в «Кристалле», и никто не мог подумать, что он проделает такой путь. Но тут без комментариев.

— Как лига должна поступить с тренером, который нападает на коллегу?

— Все было в разговорном тоне. Вы видели рукоприкладство? Вы видели, что я кого‑то ударил? Я на повышенных тонах поговорил с коллегой. Если бы я ударил, Исаков бы не встал, — сказал Андрей Разин.