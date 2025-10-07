Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.10
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
08.10
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Жамнов о 3:0 с «Шанхаем»: «У “Спартака” столько моментов, забивать надо больше. У нас волнообразные скачки: один матч играем, потом проседаем»

«Спартак» дома победил китайский клуб со счетом 3:0. В воскресенье красно-белые уступили «Металлургу» (2:6).

Источник: Спортс"

— Понравилось, как игроки отреагировали на последнее поражение, вышли заряженными. Если брать матч в целом, то играли неплохо. Единственное — не понравилось начало третьего периода, когда потеряли концентрацию и плотность.

Неплохо сыграли в обороне, в том числе вратарь. Но забивать надо побольше, раз создаем столько моментов. Реализация хромает. Это нервозность, хоккеисты пытаются сделать то, что не умеют. Нужно упростить игру.

— Важно, что не пропустили?

— Да это только одна игра, главное, чтобы это перешло на следующий матч. А то у нас волнообразные скачки: один матч играем, а потом проседаем. Наша задача — идти постепенно и правильно, — сказал главный тренер «Спартака».