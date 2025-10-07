Жамнов о 3:0 с «Шанхаем»: «У “Спартака” столько моментов, забивать надо больше. У нас волнообразные скачки: один матч играем, потом проседаем»

— Понравилось, как игроки отреагировали на последнее поражение, вышли заряженными. Если брать матч в целом, то играли неплохо. Единственное — не понравилось начало третьего периода, когда потеряли концентрацию и плотность.
Неплохо сыграли в обороне, в том числе вратарь. Но забивать надо побольше, раз создаем столько моментов. Реализация хромает. Это нервозность, хоккеисты пытаются сделать то, что не умеют. Нужно упростить игру.
— Важно, что не пропустили?
— Да это только одна игра, главное, чтобы это перешло на следующий матч. А то у нас волнообразные скачки: один матч играем, а потом проседаем. Наша задача — идти постепенно и правильно, — сказал главный тренер «Спартака».